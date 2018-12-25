РИАМО - 25 дек. Свыше 130 километров линий и 55 новых станций московского метро планируют спроектировать и построить в течение 2019-2023 годов, также планируется продлить пять линий подземки, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В проектировании и строительстве на 2019-2023 годы 134 километра новых линий, 55 станций и семь депо Московского метрополитена, в том числе 70 километров и 31 станция Большой кольцевой линии. БКЛ охватит 25 районов Москвы», - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что запланировано продление существующих линий: Люблинско-Дмитровской, Сокольнической, Калининско-Солнцевской, Арбатско-Покровской до Гольянова, Некрасовской (Кожуховской) линии в Коммунарку.

«Масштабный задел на будущее, в проектировании 57 километров линий московского метро, четыре депо и 23 станции. Новые линии - в Рублево-Архангельское и через Бирюлево до Рязановского», - отметил заммэра.

По его словам, в результате запланированной работы порядка 95% москвичей получат метро в шаговой доступности.