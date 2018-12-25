РИАМО - 25 дек. За январь-ноябрь 2018 года объем ввода жилья в столице вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, из объектов социально-культурной сферы ввели 15 детсадов, шесть школ, три поликлиники и больницу, сообщается на сайте Мосгорстата.

«Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-ноябре 2018 года составил 727,7 миллиарда рублей или в сопоставимой оценке 86,7% к январю-ноябрю 2017 года. На территории Москвы введены в действие жилые дома общей площадью 2,451 миллиона квадратных метров, что составило 131% к январю-ноябрю 2017 года», — говорится в сообщении.

Из объектов социально-культурной сферы введены в эксплуатацию: 15 дошкольных образовательных организаций на 3895 мест, шесть общеобразовательных организаций на 4337 ученических мест, три амбулаторно-поликлинические организации на 1040 посещений в смену и больница на 300 коек.