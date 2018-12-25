РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 дек. В подмосковном Подольске сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в дачном доме в СНТ «Воговец», сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

«Вчера (24 декабря – ред.) в 12:51 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Подольск, проезд Авиаторов, СНТ «Воговец». Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в течение 30-40 минут. В результате никто не пострадал», – сказал сотрудник.

В тушении принимали участие две единицы техники и восемь человек.