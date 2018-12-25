РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 дек. Подольский школьник Владислав Сидорович победил на XXII всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» с научной работой, посвященной подвигу подольских курсантов, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Ученик 2А класса гимназии имени Подольских курсантов микрорайона Климовск Владислав Сидорович стал победителем и взял Гран-при на XXII всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», организованном общероссийской общественной организацией «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция». Свою научную работу «Мальчишки, собой заслонившие Москву» юный ученик посвятил подвигу Подольских курсантов», – говорится в сообщении.

В ходе научно-исследовательской деятельности гимназист прочел книги о курсантах, посетил места боев на Ильинских рубежах и съемочную площадку фильма «Ильинский рубеж» в городе Медынь Калужской области.

«На представлении делегаций в рамках конкурса Владислав прочитал стихотворение «Патриот», написанное вместе с мамой, в котором раскрыт подвиг подольских курсантов. За прочтение стихотворения Владислав также был награжден дипломом, и по просьбе организаторов повторил свое выступление на торжественном закрытии конкурса», – отмечается в материале.

Дипломами XXII всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке» отметили научного руководителя конкурсной работы Владислава Сидоровича Наталью Дигину и директора климовской гимназии Наталью Квашенникову.