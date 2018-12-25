РИАМО - 25 дек. Станцию «Савеловская» Большой кольцевой линии столичного метрополитена планируют открыть для пассажиров 30 декабря, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Надеюсь, что 30 декабря мы запустим станцию. Думаю, в ближайшие дни закончим все работы», - сказал Хуснуллин.

Станция «Савеловская» находится на Большой кольцевой линии, которую планируют полностью достроить к концу 2022 года. На кольце будет 31 станция. С 19 из них можно будет пересесть на другие ветки.

Длина БКЛ составит 70 километров, на ней будут 31 станция и два электродепо. Со станций кольца можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск, 11 пересадок на линии железной дороги.

Первый участок БКЛ открылся 26 февраля 2018 года. Пассажирам доступны пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА» и «Петровский парк». Открытие участка улучшило транспортную доступность пяти районов Москвы – Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта, где живут больше 480 тысяч человек. Благодаря новой ветке время в пути для многих пассажиров сократилось на 20-30 минут.

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