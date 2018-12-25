РИАМО - 25 дек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающим Новым годом юных пациентов Московского областного онкологического диспансера, который расположен в Балашихе.

«Дорогие малыши, мы с вашими родителями, с Дедом Морозом, конечно, хотим поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам здоровья, чтобы все-все в вашей жизни было хорошо», - сказал Воробьев.

Главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов рассказал о планах работы медучреждения в 2019 году.

«Планы на следующий год очень большие и серьезные, поскольку по новой онкологической программе в Подмосковье планируется перенос «центра тяжести», как это и должно быть, на наш диспансер. То есть до 70-80% пациентов с онкопатологией, в том числе и детей, должны будут проходить лечение здесь», - сказал Асташов.

Он добавил, что в 2019 году в медучреждении планируют построить по самым современным технологиям корпус с консультативно-диагностическим центром.

«На стационарном лечении у нас сейчас 52 ребенка. Если сложится все хорошо, и мы получим результаты лечения и не получим каких-то побочных явлений, потому что в основном они проходят высокодозную химиотерапию, то на Новый год у нас должно остаться 14-15 человек», - уточнил Асташов.

Московский областной онкологический диспансер в Балашихе оказывает жителям Подмосковья высококвалифицированную и качественную лечебную, диагностическую и консультативную, в том числе высокотехнологичную, помощь по профилю «Онкология».

Все здания, находящиеся на территории диспансера, кроме нового хирургического корпуса, построены в 1966-1967 годах, физический износ зданий значительный. Однако для эффективного лечебно-диагностического процесса и пребывания пациентов в диспансере поддерживают удовлетворительное состояние зданий и сооружений, а также внутренних помещений и технического оборудования.

Тем не менее онкоцентр остро нуждается в модернизации, ремонте, строительстве – консультативно-диагностического центра, лечебного корпуса, складских помещений и архива.