РИАМО - 25 дек. Представители «Молодой Гвардии» вместе с сотрудниками Госадмтехнадзора продолжают оказывать помощь пожилым гражданам, в деревне городского округа Озеры по просьбе пенсионерки они расчистили от снега дорожку, ведущую к дому, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Волонтеры и инспекторы Госадмтехнадзора, вооружившись лопатами для уборки снега, помогли 74-летней жительнице Озер Татьяне Николаевне, которая является инвалидом 2-й группы. Она проживает в доме 13 по улице Овражная в деревне Бабурино. Добровольцы помогли ей очистить от снега и наледи пешеходную дорожку, ведущую к дому», – отмечается в сообщении.

А в завершение визита добровольный десант в преддверии Нового года поздравил пожилую женщину с праздником, вручив подарок.

«Благотворительная акция Госадмтехнадзора «Тропинка к дому» стартовала в январе этого года. За это время во всех муниципалитетах региона была оказана помощь более 70 жителям области. В сентябре акция стала серебряным призером ежегодной губернаторской премии «Наше Подмосковье»», – отмечается в материале.