РИАМО - 25 дек. Протяженность Московского метрополитена выросла на 45% за 8 лет, построены почти 137 километров линий подземки и МЦК, восемь депо и 83 станции, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Тридцать три километра линий, 17 станций и два депо построены в Москве в 2018 году. Такие объемы не вводились за всю историю московского метро. На 45% выросла протяженность метро в Москве за 8 лет», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что за 8 лет построены 136,6 километра линий метро и МЦК, восемь депо и 83 станции Московского метрополитена.

«Утверждена и реализована программа удвоения метро», - заключил заммэра.