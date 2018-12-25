РИАМО - 25 дек. На дорогах столицы во вторник прогнозируется напряженная обстановка, коммунальные службы чистят город от снега, что может провоцировать заторы, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения».

«Коммунальные службы продолжают чистить дороги от снега. В связи с этим дорожная ситуация в течение дня будет напряженной. Вечерний пик будет растянут по времени. Основной пик транспортной загруженности приходится на последнюю неделю декабря – это связано с традиционной подготовкой к Новому году», – говорится в сообщении.

В Москве значительно увеличилось количество автомобилей на дорогах, совершается большее количество поездок. Кроме того, по прогнозам синоптиков, завтра ожидается снегопад, что также негативно может отразиться на дорожно-транспортной обстановке.

Автомобилистам рекомендуется по возможности оставить личные автомобили дома и пользоваться городским транспортом.

Каждый год примерно в середине декабря в столице начинаются предновогодние пробки. В этом году заторы на дорогах, связанные с подготовкой к новогодним праздникам, начались с 17 декабря. На столичные дороги выезжает порядка 3,7 миллиона автомобилей.

Специалисты прогнозируют, что основной пик загруженности дорог придется на 24-28 декабря, но к 31 числу трафик движения пойдет на спад.