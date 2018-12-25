РИАМО - 25 дек. Во вторник на дорогах Подмосковья может образоваться гололедица, видимость на дорогах из-за снегопада ухудшается, водителям советуют соблюдать дистанцию и скоростной режим, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

По информации Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области, на территории Подмосковья сегодня и в ближайшие дни ожидается ухудшении погодных условий, в частности, выпадение осадков в виде снега. Ухудшение погоды неблагоприятно сказывается на дорожной обстановке, возрастает число аварий с материальным ущербом, видимость на дороге снижается, асфальтовое покрытие становится скользким, что провоцирует ДТП.

«Подмосковная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, учитывать метеорологические условия и состояние проезжей части, избегать резких маневров и торможения, а также соблюдать дистанцию до впереди идущего транспортного средства», – говорится в сообщении.

Пешеходы также должны проявлять повышенную осторожность, особенно при переходе проезжей части. В таких условиях им надо обозначить свое присутствие на дороге, сделать это можно используя световозвращающие элементы.

Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, в начале дня возможен слабый снег, температура воздуха опустится до минус 12 градусов.