РИАМО - 25 дек. На территории международного аэропорта «Домодедово» заработали две дополнительные зоны «Аэроэкспресса», где можно приобрести билеты на поезд, узнать расписание и другую необходимую информацию, говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

Новые стойки компании расположены около выхода №4 из аэропорта и у выхода из зоны прилета международных авиалиний. За стойками работают сотрудники «Аэроэкспресса», в дальнейшем также будут установлены билетопечатающие автоматы для самостоятельной покупки проездного.

«Мы расширяем зоны продаж билетов на «Аэроэкспресс» в аэропортах для удобства пассажиров. Так, например, купить билет можно сразу при выходе из «чистой» зоны и сразу направляться к турникетам в терминале, минуя кассы. Кроме того, открытие дополнительных стоек позволяет распределить потоки пассажиров и предотвратить появление очередей перед кассами», — отметила генеральный директор компании «Аэроэкспресс» Алина Бисембаева.

Помимо касс и стационарных стоек, приобрести билеты на «Аэроэкспресс» можно также на сайте и в мобильном приложении компании, на турникетах «Аэроэкспресса», у мобильных кассиров и у агентов.