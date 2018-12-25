«Повезет всем»: астрологический прогноз на 2019 год Желтой Земляной Свиньи

Когда наступит год Свиньи
В 2019 году Свинья вступит в свои права 5 февраля, так что встречать китайский Новый год нужно в ночь с 4 на 5 февраля. Тем не менее, использовать символику восточного календаря при встрече европейского Нового года не будет ошибкой, считают астрологи.
«Это имеет право на существование, ведь то, во что мы верим, приобретает для нас особое значение и способно придать сил», – говорит астролог портала «Психотерика» Ольга Николаева.
Существует две версии того, откуда появились 12 животных – символов года.
По древней восточной легенде, Будда, собираясь покинуть землю, пригласил к себе всех животных, которые сами пожелают прийти. В благодарность он преподнес им подарки и поручил править двенадцатью годами. Для участия в прощальном празднике нужно было переплыть реку, и звери появлялись на берегу один за другим. Первым приплыл Бык, но к его хвосту прицепилась хитрая Крыса, спрыгнувшая прямо к ногам Будды – так Крыса получила самый первый год из 12-ти. Хозяином второго стал Бык. А самой последней неспешно приплыла Свинья, так как честолюбие и стремление стать во что бы то ни стало первой ей не свойственно, отмечает Ольга Николаева.
Также 12 годам равен цикл планеты Юпитер. Каждый новый цикл Юпитера означает начало следующего этапа в жизни, когда нужно открывать для себя новые горизонты и отказаться от привычных стереотипов поведения.
Астролог Татьяна Кирилова отмечает, что Свинья является последним животным гороскопа, поэтому вобрала в себя мудрость и отчасти качества всех знаков.
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Почему Свинья Желтая
Знаки года повторяются каждые 12 лет, но немного отличаются в разные циклы, рассказывает астролог Ольга Николаева. На них влияет энергия доминирующей в тот ли иной период стихии. Согласно китайской философской традиции, в основе мира находятся 5 базовых элементов, сочетания которых образуют все сущее – металл, вода, дерево, огонь и земля.
Каждой стихии соответствует свой цвет. Наступающий год Свиньи будет земной стихии, поэтому ее цвет – желтый. Качества, отличающие земную стихию: практичность, настойчивость, твердость, последовательность, стремление к стабильности, консерватизм.
По словам астролога частной практики Надежды Гизатулиной, в 2019 году в цене будут такие «земные» качества, как надежность и основательность, а Кабан добавит упорства в достижении целей и трудолюбие.
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Кто родился в год Свиньи
Год Свиньи станет началом следующего жизненного этапа для тех, кто родился в ее год. Он придаст им дополнительные силы и откроет новые возможности. Эти люди будут отмечены особой удачливостью на протяжении года.
«Впрочем, в 2019 году повезет всем, ведь главная его планета – Юпитер, планета большой удачи», – говорит Надежда Гизатулина. В астрологии с Юпитером связывают новые возможности для человека на физическом, психологическом и социальном уровне.
По мнению астрологов, животное-символ влияет на судьбу человека уже при рождении. В зависимости от этого развивается способность воспринимать мир, закладывается темперамент, особенности поведения и общения. По символу года можно также понять, каков базовый уровень энергии у человека, откуда он черпает силы.
Среди родившихся в год Свиньи много людей, наделенных глубоким умом, в том числе, знаменитых ученых: Карл Линней, Майкл Фарадей, Владимир Вернадский, Николай Вавилов. Глубокое чувственное переживание жизни помогло сформироваться художникам-Кабанам: Диего Веласкесу, Полю Сезанну, Марку Шагалу. Внутреннее чутье наделяет и способностями предвидения – в год Свиньи родился самый известный в мире предсказатель Мишель Нострадамус, а также Калиостро и Ванга.
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Энергия 2019 года
По прогнозу Ольги Николаевой, грядущий год несет нам заряд позитивного отношения к жизни, свободолюбие Свиньи и ее страсть к новым открытиям. Это животное отличается упорством и не боится препятствий, поэтому основной движущей силой будет стремление к развитию и успеху.
Многие почувствуют желание идти вперед, решать сложные жизненные и профессиональные задачи. Удачливость Свиньи поможет благополучно выполнять важные дела, в первую очередь, тем, кто будет активно действовать.
Энергия года будет благоприятствовать исследователям и ученым, всем тем, кто стремится докопаться до самой сути. Например, ожидается прорыв в области космических исследований. Звезды будут покровительствовать путешественникам, а также тем, что решится поменять постоянное место жительства.
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Бизнес и финансы
Надежда Гизатулина рекомендует в 2019 году налаживать контакты с иностранными партнерами, ездить за границу, путешествовать и изучать иностранные языки, так как почти весь год Юпитер будет в Стрельце, а в следующий раз это повторится только через 12 лет.
Кабан умеет договариваться с людьми, поэтому хорошо подписывать соглашения, договоры, контракты, заключать сделки. Однако брать кредиты не рекомендуется, несмотря на то, что в финансовом отношении год обещает быть стабильным. По мнению Гизатулиной, главная опасность 2019 года – это вероятность быть обманутым. Следует опасаться мошенников, особенно в сфере финансов, и самому быть честным и искренним.
Финансово новый год поможет тем, кто усердно трудился в год Собаки, многим из них удастся поправить свое материальное положение. Особенно в отношении финансов будет успешна вторая половина года. Выгодно вкладывать деньги в то, что связано с обустройством дома.
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Общественно-политические тренды
Миролюбивая натура Свиньи поможет улаживанию конфликтов и примирению в самых разных масштабах – от межличностных до межгосударственных. Люди будут склонны идти на компромиссы и договариваться.
Самое важное для Кабана – его свобода, он является ярким индивидуалистом. Поэтому тема борьбы за независимость и права человека будет очень отчетливо звучать на разных уровнях в обществе, но все же предпочтение в итоге будет отдаваться эволюционному пути, а не революционному. Появится много новых законопроектов, связанных с урегулированием взаимоотношений, предсказала астролог Ольга Николаева.
Любовь и семья
Так как Свинья чтит традиции и любит близких людей, то наиболее успешной сферой станет любовь и семья. В личной жизни 2019-й станет годом перемен, причем в лучшую сторону.
Традиционно считается, что год Свиньи благоприятствует заключению счастливых браков. Плодовитая Свинья способствует пополнению семьи и рождению детей. В отношениях будет много романтики, больше обычного проявляется доброта, честность и справедливость.
Прогноз на 2019 год для всех знаков
Наибольшая удача будет сопутствовать людям, родившимся в год Свиньи, говорит астролог Ольга Николаева. У них будут все возможности ярко проявить себя, раскрыть свои таланты.
Для Кота (Кролика) и Козы 2019 год также обещает стать очень успешным и финансово удачным. Могут проявить себя наиболее полно те из них, кто по роду деятельности связан с искусством, спортом или педагогикой.
Успеха в работе, бизнесе и карьере смогут добиться Крысы, Обезьяны и Драконы. Финансовые авантюры будут им противопоказаны, а вот в статусе руководителя они смогут раскрыть себя с новой стороны.
Для Быка, Змеи и Петуха много интересного будет происходить в личной жизни, ожидаются новые контакты, и знакомства, позитивные отношения с близкими и друзьями. Но для карьеры и быстрого профессионального роста им 2019 год не подходит.
Тигр, Лошадь и Собака в течение года большую часть времени будут находиться в тени. Год для них способствует саморазвитию, внутреннему росту, но исключает чрезмерную внешнюю активность.
Что касается знаков Зодиака, то, по прогнозу Надежды Гизатулиной, особенно удачным он будет для представителей огненных знаков (Овнов, Львов и Стрельцов), а также для водных (Раков, Скорпионов и Рыб), так как Юпитер управляет Стрельцом и является вторым управителем Рыб.
Для целеустремленных и трудолюбивых Козерогов год также будет хорошим, ведь Сатурн вошел в Козерог. В целом, 2019 год будет позитивным для представителей всех знаков, главное – быть нацеленным на честный упорный труд.
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