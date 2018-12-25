«Повезет всем»: астрологический прогноз на 2019 год Желтой Земляной Свиньи

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В 2019 году Свинья вступит в свои права 5 февраля, так что встречать китайский Новый год нужно в ночь с 4 на 5 февраля. Тем не менее, использовать символику восточного календаря при встрече европейского Нового года не будет ошибкой, считают астрологи.

«Это имеет право на существование, ведь то, во что мы верим, приобретает для нас особое значение и способно придать сил», – говорит астролог портала «Психотерика» Ольга Николаева.

Существует две версии того, откуда появились 12 животных – символов года.

По древней восточной легенде, Будда, собираясь покинуть землю, пригласил к себе всех животных, которые сами пожелают прийти. В благодарность он преподнес им подарки и поручил править двенадцатью годами. Для участия в прощальном празднике нужно было переплыть реку, и звери появлялись на берегу один за другим. Первым приплыл Бык, но к его хвосту прицепилась хитрая Крыса, спрыгнувшая прямо к ногам Будды – так Крыса получила самый первый год из 12-ти. Хозяином второго стал Бык. А самой последней неспешно приплыла Свинья, так как честолюбие и стремление стать во что бы то ни стало первой ей не свойственно, отмечает Ольга Николаева.

Также 12 годам равен цикл планеты Юпитер. Каждый новый цикл Юпитера означает начало следующего этапа в жизни, когда нужно открывать для себя новые горизонты и отказаться от привычных стереотипов поведения.

Астролог Татьяна Кирилова отмечает, что Свинья является последним животным гороскопа, поэтому вобрала в себя мудрость и отчасти качества всех знаков.

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