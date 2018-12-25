РИАМО - 25 дек. Дорожные службы Подмосковья работали в усиленном режиме для обеспечения бесперебойного проезда транспорта по региональным автодорогам минувшей ночью, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Минувшей ночью на борьбу с последствиями снегопада на региональной дорожной сети Подмосковья было выведено более 500 дорожных машин. Обработка противогололедными материалами и очистка проезжей части ведется непрерывно. Так, за минувшие сутки обработано и очищено от снега более 14 тысяч километров дорог. Вывезено порядка 5 тысяч кубометров снега», - говорится в сообщении.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик отметил, что работы по очистке проезжей части и пешеходов проводились преимущественно в ночное время, чтобы не мешать движению автотранспорта.

«Сейчас на региональных дорогах задействовано порядка 500 единиц техники и дорожных рабочих. При очистке проезжей части особое внимание уделяется автомобильным дорогам по маршрутам движения транспорта. Также осуществляется ручная уборка остановок и посадочных площадок, тротуаров, пешеходных переходов», - сообщил Гержик.



Во вторник в Подмосковье ожидается облачная погода, небольшой снег, местами возможно образование гололедицы. Температура воздуха составит минус 12 минус - 7 градусов.



Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей быть внимательными на дорогах, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, соблюдать дистанцию и с пониманием отнестись к работе снегоуборочной техники.