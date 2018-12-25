РИАМО – 25 дек. Олимпийский чемпион, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин завершает карьеру, но спортсмен еще примет участие в Рождественской гонке, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

«По словам 31-летнего биатлониста, у него были определенные проблемы с сердцем, но он с ними справился, и это не главная причина завершения карьеры», — говорится в сообщении.

В этом сезоне Шипулин не принял участие в соревнованиях в Поклюке, Хохфильцене и Нове-Место.

Ранее глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что проведет переговоры со спортсменом.

«С Шипулиным мы все проговорим. Пока было решение дать ему возможность выступить на Рождественской гонке, я лично его принимал», — отметил Драчев.

Рождественская гонка пройдет 29 декабря в городе Гельзенкирхене в Германии.