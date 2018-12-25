РИАМО - 25 дек. Полиция проводит проверку по факту обращения пенсионера, страдающего болезнью Альцгеймера, о краже из его квартиры в центре Москвы почти 1 миллиона рублей, однако в ходе осмотра места происшествия были обнаружены 500 тысяч рублей, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Накануне днем в дежурную часть ОМВД России по Пресненскому району Москвы поступило сообщение о краже из квартиры по адресу: улица Заморенова, дом 9.

«Выездом полицейских установлено, что заявитель 1927 года рождения, страдающий болезнью Альцгеймера, пояснил, что у него из квартиры пропали денежные средства в размере 930 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Совместно с мужчиной проживает сиделка 1986 года рождения, которая рассказала, что, кроме работников социальной защиты, за последние дни никто не приходил.

«Последний раз работники соцзащиты посещали квартиру 22 декабря, но после их последнего посещения денежные средства находились на месте. На данный момент в ходе осмотра места происшествия в квартире обнаружены 500 тысяч рублей. Полиция проводит проверку», - заключил сотрудник пресс-службы.