РИАМО – 25 дек. Магнитные бури могут произойти на Земле из-за усиления солнечной активности 28-31 декабря, до 24 декабря магнитное поле менялось от спокойного до слабо возмущенного, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается, что 25 декабря-2 января солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка в основном — от спокойной до слабо возмущенной. 28-31 декабря ожидается усиление активности», — говорится в сообщении.

С 14 по 24 декабря солнечная активность была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабо возмущенного.