РИАМО - 25 дек. Пешие инспекторы АМПП раздали водителям в столице около 40 тысяч листовок с информацией о новых тарифах на парковку, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«Пешие инспекторы ГКУ «АМПП» продолжают раздавать памятки с информацией о новых тарифах и правилах парковки. Эти листовки помогают водителям быстрее сориентироваться во всех изменениях платного парковочного пространства, которые вступили в силу 15 декабря. На сегодняшний день сотрудники «Московского паркинга» уже распространили порядка 40 тысяч памяток», - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что с 15 декабря на ряде столичных улиц поменялись правила оплаты парковки. Изменения тарифов коснулись 5% парковочных мест города – это улицы внутри Садового кольца и несколько точек у Третьего транспортного кольца. Также в связи со сменой тарифов в центре города изменилась стоимость месячных и годовых абонементов на парковку, а время на оплату парковки теперь составляет пять минут.

Подробная информация о новых правилах и тарифах размещена на сайте Московского паркинга и доступна по ссылке.