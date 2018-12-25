РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 дек. В микрорайоне Красная Горка подмосковных Люберец в выходные произошла драка между местными жителями и объезжающими пробки водителями, но заявления в полицию по данному факту не поступали, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В минувшие выходные в сети появилось видео, на котором запечатлена массовая драка на улице Черемухина в микрорайоне Красная Горка Люберец. Местным жителям не понравилось, что водители объезжали пробку через дворы. В ходе драки избили одного из таких водителей.

«По данному факту обращения в полицию не поступали. Не было ни одного заявления», – сказал сотрудник полиции.