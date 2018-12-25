РИАМО - 25 дек. В столице высота сугробов из-за прошедшего снегопада увеличилась до 29 сантиметров, это максимум для 25 декабря за 13 лет, к утру 26 декабря высота снежного покрова может вырасти еще на 3-4 сантиметра, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Настоящая снежная зима пришла в столицу. Снегопады начались еще вчера, 24 декабря. Снег украсил улицы города, но при этом заметно осложнил жизнь автомобилистам и пешеходам. Ведь к утру 25 декабря высота снежного покрова в столице (по данным станции ВДНХ) увеличилась на 5 сантиметров и составляет 29 сантиметров. Больше снега, 36 сантиметров, было только в 2005 году», — говорится в сообщении.

Снег в Москве продолжается. По прогнозам, к утру 26 декабря сугробы могут вырасти еще на 3-4 сантиметра.