РИАМО - 25 дек. В столице задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере, они создали на территории города четыре детские спортивные школы, под предлогом открытия новых футбольных клубов собирали с родителей деньги, которые впоследствии не вернули, а школы закрыли, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве во взаимодействии с коллегами из Восточного административного округа столицы задержаны двое мужчин в возрасте 33 и 40 лет, подозреваемых в мошенничестве», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленники открыли на территории Москвы четыре детские спортивные школы, деятельность которых оказалась нерентабельна.

Под предлогом открытия новых футбольных клубов для извлечения дополнительной прибыли они заключали с клиентами спортивных школ договоры целевого денежного займа с фиксированным доходом. В рамках этих договоров они привлекли денежные средства, которые на расчетных счетах и в бухгалтерском учете компании не отражались.

«В 2018-м году спортивные школы прекратили свою деятельность, а денежные средства гражданам не возвращены», – уточняется в сообщении.

Потерпевшими от действий мошенников признаны более 700 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемые заключены под стражу.