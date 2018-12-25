РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 дек. Бытовка загорелась во вторник в коттеджном поселке «Марусин луг» подмосковных Люберец, в пожаре погибли два человека, сообщил «РИАМО в Люберцах» заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС по Московской области» Максим Катаев.

Двадцать пятого декабря в 05:20 пожарные городского округа Люберцы получили сообщение о возгорании в бытовке по адресу: городской округ Люберцы, деревня Марусино, коттеджный поселок «Марусин луг».

«Возгорание ликвидировали в 09:08. В результате пожара погибли два человека», – сказал Катаев.

В тушении участвовали шесть единиц техники и 16 человек личного состава.