РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 дек. В подмосковном Подольске 26 декабря начальник штаба Главного управления МВД России по Московской области Андрей Зеленов проведет прием граждан, сообщается на сайте ведомства.

«В Подольске 26 декабря с 16:00 до 18:00 в здании УМВД России по городскому округу Подольск состоится прием граждан начальником штаба ГУ МВД России по Московской области, полковником внутренней службы Андреем Зеленовым», – говорится в сообщении.

Записаться на прием смогут все желающие по телефону: 8(496)763-02-59.

Прием пройдет по адресу: улица Революционный проспект, дом №84.