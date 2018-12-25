РИАМО - 25 дек. Если в квартире произошел пожар, необходимо сразу же вызвать спасателей, отключить электроэнергию, подачу газа и немедленно покинуть помещение, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Вызовите пожарную охрану по стационарному телефону «01», по мобильному «101» или «112». Сообщите о пожаре соседям. Если это неопасно, постарайтесь потушить пожар подручными средствами (водой, мокрой тканью)», — говорится в сообщении.

Дальше необходимо отключить электроэнергию электрорубильником (автоматом) в квартирном щитке, подачу газа. Чтобы избежать притока воздуха к огню, нужно воздержаться от открывания окон и дверей.

Если потушить пожар своими силами невозможно, то нужно немедленно покинуть квартиру, плотно закрыв дверь. Прибывшим спасателям нужно сообщить об оставшихся в помещениях людях. Если покинуть жилье нельзя, нужно выйти на балкон и криками привлечь внимание пожарных и прохожих.

«Пожар на балконе: позвоните в пожарную охрану по стационарному телефону «01», по мобильному «101» или «112». Тушите загорание любыми подручными средствами, так как огонь в подобных случаях быстро распространяется в квартиры верхних этажей. Если справиться с пожаром не удалось, закройте балконную дверь и покиньте квартиру», — добавляется в сообщении.

В случае возгорания на кухне, спасатели рекомендуют следующее: если загорелся жир на сковороде, то нужно перекрыть подачу газа или электроэнергии. Нужно накрыть крышкой или плотной мокрой тканью и оставить остывать на некоторое время. В этом случае применять воду нельзя - горящее масло разольется на еще большей площади, и потушить пожар станет значительно сложнее.

При попадании горящего жира на пол или стены, нужно использовать для тушения любые сыпучие подручные средства, например, стиральный порошок или землю из цветочных горшков.

Жителям Подмосковья также напомнили о порядке действий в случае пожара в лифтовой шахте.

«Вы находитесь в кабине лифта и почувствовали сильный запах дыма - немедленно сообщите об этом диспетчеру, нажав кнопку «Вызов» в кабине. Если лифт движется, не останавливайте его сами, дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте двери, чтобы никто не смог вызвать лифт», — поясняется в сообщении.

Далее нужно вызвать пожарную охрану.

Если лифт остановился между этажами, нужно поднять шум, кричать, стучать по стенам кабины и звать на помощь. Если не получается самостоятельно выйти из лифта до прибытия помощи, нужно закрыть нос и рот носовым платком, рукавами одежды, сохранять спокойствие и не поддаваться панике.