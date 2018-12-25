РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 дек. Подольские активисты волонтерского движения «Милосердие-Подольск» помогли бездомному оформить документы для проживания в интернате, сообщается в группе волонтерского движения в соцсети «ВКонтакте».

«Долгая работа с одним из наших подопечных наконец-то подошла к своему логическому завершению. Бездомный Юрий, который несколько месяцев назад едва не погиб на улице, был определен в интернат. Он находился на лечении в больнице №2 с начала октября. За это время был восстановлен паспорт, банковская карта, пакет документов для интерната. Двадцать четвертого декабря Юрий наконец-то покинул больницу», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что волонтеры благодарят медперсонал отделения гнойной хирургии городской больницы №2, а также сотрудников Подольского управления социальной защиты населения за помощь в оформлении документов и получении путевки в интернат.

«Мы искренне надеемся, что жизнь Юрия переменится в лучшую сторону. И даже не по той причине, что волонтерам это стоило огромных усилий», – заключается в материале.