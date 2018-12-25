РИАМО - 25 дек. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и арабская Mubadala Investment Company купили склад в логистическом парке «PNK Северное Шереметьево», пишет во вторник газета «Ведомости».

«Professional Logistics Technologies (PLT), созданная Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), арабской Mubadala Investment Company и несколькими другими ближневосточными инвестиционными фондами, приобрела мультитемпературный складской комплекс площадью 43 тысячи квадратных метров в логистическом парке «PNK Северное Шереметьево», - говорится в статье.

Представитель РФПИ и директор по инвестициям сети магазинов «Верный» совершение сделки подтвердили. Ее условия они не разглашают. Стороны информируют, что «Верный» останется долгосрочным арендатором площадей в логистическом комплексе, а вырученные ритейлером от продажи склада средства пойдут на дальнейшее развитие сети и открытие новых продуктовых магазинов в Москве и регионах.

Руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости Сushman & Wakefield Егор Дорофеев отметил, что сейчас стоимость мультитемпературного склада в Московском регионе в среднем составляет 55 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Таким образом, PLT могла заплатить за логистический комплекс «Верного» примерно 2,4 миллиарда рублей.

Однако руководитель отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова оценивает купленный PLT склад дешевле – в 1,85-2 миллиарда рублей.

Она также считает, что инвестор получил качественный объект с долгосрочным денежным потоком, а ритейлер «Верный» сохраняет за собой площади, необходимые для поддержания привычной операционной деятельности, и одновременно высвобождает средства для инвестирования в развитие своего бизнеса.

Сделка с «Верным», считают консультанты, станет одной из крупнейших на рынке складской недвижимости в 2018 году. По данным СBRE, рекорд – у британской Raven Russia, которая купила почти 60 тысяч квадратных метров в логопарке «Север». Сделка оценена в 39 миллионов долларов. На втором месте – группа «Акцент»: 56 тысяч квадратных метров в логопарке «PNK Парк Валищево» за 30 миллионов долларов.

Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что PLT может довести портфель до 1 миллиона квадратных метров. Тогда она войдет в тройку крупнейших на складском рынке.