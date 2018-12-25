РИАМО - 25 дек. Во вторник столичные автомобилисты рискуют попасть в серьезные пробки, поскольку в центре города ограничили движение из-за Кремлевской елки, а около торговых центров ожидаются традиционные предновогодние заторы, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«Если поедете днем в центр, то вот вам наш совет - только на метро. Приоритет на дороге сегодня у детей, которые поедут на Кремлевскую елку (а это несколько десятков делегаций). Для их безопасности в городе будут введены временные ограничения», - говорится в сообщении.

Кроме того, серьезные затруднения на дорогах ожидаются и в вечернее время.

«В вечерний час пик будет как вчера: очень много автомобилей, которые из-за снежных заносов едут медленно, ограничения в центре, заторы у ТЦ. Хорошо только тем, кто помнит золотое правило предновогодней недели: машину дома, сам - на метро», - предупредили в ЦОДД.

В вечерний час пик 24 декабря загруженность столичных дорог по оценке «Яндекс.Пробок» достигла максимальных 10 баллов. В настоящее время пробки в городе оцениваются в шесть баллов.

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