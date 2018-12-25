РИАМО - 25 дек. Столичная полиция проводит проверку по факту обращения мужчины, который заявил, что при покупке дешевых билетов во Францию через мессенджер он стал жертвой мошенников и потерял почти 59 тысяч рублей, сказал РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Вечером 24 декабря в ОМВД России по району Хамовники Москвы поступило заявление от мужчины 1966 года рождения по факту мошеннических действий.

«В ходе проверки было установлено, что 21 декабря в одном из мессенджеров потерпевший нашел два билета во Францию. Их стоимость составила около 100 тысяч рублей. Однако на них распространялась скидка в размере 50% от первоначальной стоимости. Мужчину эта цена устроила, и он перевел деньги за авиабилеты через онлайн-банк тремя платежами», - сказал собеседник агентства.

После чего переписка в чате была удалена неизвестным лицом, а гражданин, которому был осуществлен платеж, исчез и на связь выходить перестал. Ущерб от противоправных действий неизвестного лица составил почти 59 тысяч рублей. Полиция проводит проверку.