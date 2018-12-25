РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 дек. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска 8 января пройдет спортивное мероприятие «Снежные баталии», в ходе которого все желающие смогут поучаствовать в веселых стартах и построении снежных фигур, сообщается на сайте Дома культуры «Металлург».

«Дом культуры «Металлург» в микрорайоне Львовский 8 января проведет спортивное мероприятие «Снежные баталии», в рамках которого будут проходить веселые старты, игры, конкурсы, построение снежных фигур и крепостей», – говорится в сообщении.

Принять участие в мероприятии смогут все желающие бесплатно.

Спортивная программа начнется в 15:00 по адресу: микрорайон Львовский, улица Горького, дом №5.

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