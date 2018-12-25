РИАМО - 25 дек. Родителям, которые столкнулись с травлей своих детей в школе, необходимо сразу обратиться к директору и не вступать в личный конфликт с обидчиками, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Как пишет во вторник газета «Подмосковье сегодня», в 2018 году в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Московской области поступило более 1,7 тысячи обращений. Большая доля обращений касается школьных конфликтов.

«На самом деле реально больше половины случаев буллинга в отношении учеников начинается с какой-то унижающей фразы учителя, может быть, и не сильно эмоционально окрашенной, но детям это дает право поступать так же. Если вы столкнулись с травлей в школе, в первую очередь надо обратиться к директору. Он должен отреагировать на ваше письмо и провести работу», - сказала Мишонова.

Она добавила, что в личный конфликт с обидчиками при этом лучше не вступать.

Мишонова также отметила, что количество обращений в аппарат детского омбудсмена Подмосковья растет год от года.

«Это не от того, что жить становится хуже, а потому, что очень многие вопросы мы решаем. Растет доверие к институту уполномоченного по правам ребенка. Это происходит не только у нас, но и на федеральном уровне. В конце года был принят закон об уполномоченных в регионах, и это дает нам статус. Институт работает, и все видят наши результаты», - подчеркнула Мишонова.