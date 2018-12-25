РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 дек. В поселении Октябрьский подмосковных Люберец полиция задержала подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью другому лицу, в ходе ссоры он нанес мужчине ножевое ранение в живот, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Двадцать четвертого декабря в 01:58 с улицы Ленина поселения Октябрьский бригада скорой помощи госпитализировала мужчину 1986 года рождения с проникающим ножевым ранением брюшной полости.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1985 года рождения», – сказал сотрудник полиции.

Он добавил, что преступление 33-летний мужчина совершил в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.