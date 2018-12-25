РИАМО - 25 дек. Перед главным входом ВДНХ в столице начали высаживать деревья-крупномеры, в будущем здесь зацветут декоративные яблони, а также появятся черемухи, липы и кустарники, говорится в сообщении пресс-службы департамента капитального ремонта Москвы.

На данный момент уже высажено 45 деревьев: 10 кленов, девять черемух и 26 лип. Всего здесь появится 177 деревьев, среди которых яблони декоративные трех сортов, клены, черемуха, а также липы. Весной 2019 года территорию украсят более 2,5 тысяч кустарников.

«Новые деревья высаживают в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен специальный дренажный слой из керамзита – он защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию. Стволы укрывают тростниковой оплеткой, которая защищает их от механических повреждений», – говорится в сообщении.

Деревья и кустарники подбирались специально для каждой улицы согласно концепции благоустройства, учитывающей общий облик уличного пространства и смену цветов листьев в разные времена года. Это такие породы деревьев, как липы, клены, рябины, яблони, дубы и другие. Все они отличаются морозо- и ветроустойчивостью, хорошо адаптированы к условиям мегаполиса.

«Деревья высаживают в ночное время, чтобы не нарушать дорожного движения и не создавать неудобств для горожан. Во время работ временно ограничивается движение по крайней полосе. Это необходимо для подвоза крупномеров и установки техники», – уточняется в сообщении.

Комплексное благоустройство территории, прилегающей к главному входу ВДНХ, в том числе Останкинского проезда, Продольного и Поперечного переулков, улицы Сергея Эйзенштейна, Космопарка, а также территории, прилегающий к памятнику «Рабочий и колхозница», завершилось этим летом.

В результате строительно-монтажных работ повысилась пешеходная доступность, изменилась транспортная схема, в разы увеличилось количество парковочных мест. Общая площадь благоустройства составила более 30 гектаров.