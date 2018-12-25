РИАМО - 25 дек. С начала года из перечня долгостроев в центральной части Москвы исключили 10 объектов, из них по четырем объектам выданы новые разрешения на строительство и возобновлены работы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«По данным оперативной группы по работе с объектами незавершенного строительства: два объекта – поминальная часовня воинам Куликовской битвы на Андроньевской площади и Центр некоммерческих организаций на Волхонке уже достроены и сданы в эксплуатацию», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, по четырем объектам выданы новые разрешения на строительство и возобновлены работы. Так, на пересечении проспекта Академика Сахарова с Садово-Спасской улицей ведется строительство многофункционального общественно-делового комплекса с апартаментами, на Софийской набережной – жилого комплекса. На Остоженке возобновлена реставрация Палат Киреевского, а на улице Дурова построят за счет городского бюджета новую сцену театра «Уголок Дедушки Дурова».

Левкин добавил, что еще три площадки, где строительные работы так и не были начаты, будут благоустроены и превращены в общественные пространства.

«Еще один объект имеет признаки самовольного строительства – он передан на рассмотрение соответствующей городской комиссии», – пояснил руководитель департамента.

По словам Левкина, наглядным примером успешной работы с долгостроями может служить история здания в Оружейном переулке, владение 41. Реализация проекта строительства многофункционального административно-торгового комплекса начата еще 1995 году, приостановка работ произошла в 2009 году. На сегодняшний день объект введен в эксплуатацию и радует москвичей и гостей столицы своим архитектурным обликом.

«На данный момент в работе оперативной группы находятся 42 объекта, расположенные в ЦАО, среди которых преобладают инвестиционные проекты», – уточнил Левкин.

Он напомнил, что работа по сокращению объектов незавершенного строительства ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина с 2011 года.

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