РИАМО - 25 дек. Россельхознадзор в городском округе Ликино-Дулево выявил нарушения требований технических регламентов Таможенного Союза ООО «Гранд», которое закупает, хранит и реализует пищевую продукцию животного происхождения, в фарше была найдена незаявленная ДНК курицы, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В октябре 2018 года управлением была проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ ООО «Гранд», осуществляющим деятельность по закупке, хранению и реализации пищевой продукции животного происхождения по адресу: Московская область, городской округ Ликино-Дулево, город Куровское, улица Куйбышева, дом 2/11.

«В процессе проведения проверки установлены факты нарушения требований технических регламентов Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности мяса и мясной продукции», «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», - говорится в сообщении.

Также были отобраны образцы продукции животного происхождения для лабораторных испытаний на соответствие по показателям качества и безопасности. По результатам исследований в отобранной пробе животноводческой продукции - фарш «По-домашнему», который был произведен ООО «Мясокомбинат Раменский» (Московская область), обнаружено несоответствие сырьевого состава - наличие незаявленной ДНК курицы.

В декабре 2018 года управлением Россельхознадзора в адрес производителя продукции направлено предписание о прекращении действия декларации о соответствии, также информация направлена в Федеральную службу по аккредитации, территориальное управление Роспотребнадзора.

«За нарушения ветеринарно-санитарных правил ООО «Гранд» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 10 тысяч рублей. За нарушения требований технических регламентов Таможенного Союза в отношении ООО «Мясокомбинат Раменский» и ООО «Гранд» возбуждены дела об административных правонарушениях», - заключается в материале.