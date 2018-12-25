РИАМО - 25 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, которые проживают в детдоме «Непоседы» в подмосковной Балашихе, а также поздравил ребят с наступающим Новым годом, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Губернатор Подмосковья пообщался с воспитанниками детского дома в неформальной обстановке - за чаем с пирожками. Дети рассказали Воробьеву о своих планах на будущее и спели песню под гитару.

«Всех с наступающим Новым годом. Спасибо за теплый прием!» - сказал Воробьев.

Воспитанница детского дома подарила губернатору вышитую из бисера картину, на которой изобразила новогодний пейзаж.

Директор образовательного учреждения «Непоседы» Наталья Курышова рассказала журналистам, что в детдоме проживают ребята из разных районов Московской области.

«У нас сейчас 52 воспитанника от нуля до 18 лет. Мы начиная с седьмого класса ведем большую работу по профориентации. У нас создан новый отдел - это постинтернатное сопровождение выпускников - который конкретно занимается подготовкой воспитанников к самостоятельной жизни и социализации в обществе», - сказала Курышова.

В июне 2018 года общеобразовательному учреждению «Непоседы» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исполнилось 100 лет. Детский дом функционирует как ресурсный центр, где имеются служба постинтернатного сопровождения выпускников, служба подготовки и сопровождения замещающих семей, служба помощи семье и детям, психологическая и медицинская службы.

Дети проживают в детском доме по семейному (квартирному) типу. В каждой семье восемь ребят разного возраста и пола, братья и сестры живут вместе. В «Непоседах» проживают 52 воспитанника - это 25 девочек и 27 мальчиков, из них два дошкольника, а также 20 ребят с ограниченными возможностями здоровья и пять детей-инвалидов.

Кроме того, детский дом сопровождает 30 выпускников разных лет, а также 111 семей. За 2017-2018 годы на базе общеобразовательного учреждения «Непоседы» прошли обучение 64 кандидата в приемные родители. Ежегодно в семьи передается более 20 воспитанников.

В учреждении работают 65 сотрудников, в том числе пять молодых специалистов, 14 с высшей категорией, пять психологов и четыре социальных педагога, а также семь медицинских работников.

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