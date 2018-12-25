РИАМО - 25 дек. В подмосковном Долгопрудном накануне нашли тела двух человек без внешних признаков насильственной смерти в автомобиле, припаркованном возле одного из супермаркетов, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по региону.

«Установлено, что погибшими являются жители Смоленской области, 29-летний мужчина и его 32-летняя знакомая. По данному факту следственным отделом по городу Долгопрудный ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

По предварительным данным эксперта, причиной смерти является отравление угарным газом.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза тел погибших для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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