РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 дек. Десятилетний мальчик получил травмы спины при столкновении автомобилей MAN и Skoda на улице Воинов-интернационалистов в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным, 24 декабря около 20:30 водитель автомобиля MAN, двигаясь в городе Люберцы по улице Воинов-интернационалистов со стороны улицы Попова в сторону Комсомольского проспекта, в районе дома №21 столкнулся с автомобилем Skoda, который двигался в попутном направлении.

«В результате ДТП пострадал мальчик 10 лет, который с травмами спины был госпитализирован в детскую больницу города Люберцы. Ребенок в момент столкновения был пристегнут ремнем безопасности», – говорится в сообщении.

По факту ДТП уполномоченные должностные лица проводят проверку, в ходе которой они установят причины случившегося.