РИАМО - 25 дек. В сауне фитнес-центра на западе столицы произошло возгорание на площади порядка трех квадратных метров, в результате происшествия никто не пострадал, из здания эвакуировано 15 человек, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Возгорание было в фитнес-центре на улице Киевская, дом 2. Загорание было в «божественной» сауне центра. Площадь около трех квадратных метров. Пожар был очень оперативно потушен, никто не пострадал», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировались 15 человек.