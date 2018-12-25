РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 дек. Полицейские изъяли более 18,5 граммов героина у женщины в подмосковном Красногорске, возбуждено уголовное дело, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«23 декабря в 7:50 на улице Вокзальной в Красногорске сотрудниками отдела наркоконтроля УМВД установлена и доставлена в отдел полиции женщина 1976 года рождения, у которой при личном досмотре обнаружено и изъято 18,59 грамма героина», - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что 24 декабря в отношении задержанной возбуждены уголовные дела.