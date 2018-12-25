РИАМО - 25 дек. Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям выявило нарушения ветеринарного законодательства РФ при проверке ООО «Совхоз «Головково» в Наро-Фоминском городском округе, за это предприятие оштрафовали на 20 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В конце ноября 2018 года управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям проведена проверка соблюдения требований ветеринарного законодательства России ООО «Совхоз «Головково», осуществляющим деятельность по разведению молочного крупного рогатого скота на молочно-товарных фермах (МТФ) и растениеводству в Наро-Фоминском городском округе Московской области.

«В результате проверки управлением выявлены нарушения. <…> Организацией допущены следующие нарушения: территории МТФ не оборудованы дезинфицирующими барьерами; территории МТФ не огорожены; не все входы и выходы из животноводческих помещений оборудованы дезинфицирующими матами для обеззараживания (дезинфекции) обуви персонала; учет температурного режима холодильного оборудования для хранения ветеринарных препаратов ведется не регулярно и так далее», - говорится в сообщении.

В декабре 2018 года за выявленные нарушения ветеринарно-санитарных правил ООО «Совхоз «Головково» привлекли к административной ответственности, наложив штраф в размере 20 тысяч рублей.