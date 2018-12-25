РИАМО - 25 дек. На стройках Московской области за неделю оперативно устранено 461 нарушение, инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили на стройках региона соблюдение требований градостроительного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Всего с 17 по 23 декабря Главгосстройнадзор Московской области выявил на строящихся объектах 504 нарушения требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства.

«На территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 307 нарушений строительных норм и правил, приведены в порядок 54 строительные площадки, устранено 30 нарушений порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на 11 объектов, а также устранено 59 иных нарушений», – сообщил начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

За неделю инспекторским составом ведомства проведено 210 проверок строящихся объектов, из которых 106 плановых и 104 внеплановых. В ходе внеплановых проверок сотрудники надзорного органа проверяют исполнение ранее выданных предписаний. Данные надзорные мероприятия проводятся по обращениям граждан и запросам прокуратуры.

«Задача проверки подтвердить, что объект строится именно в соответствии с проектом и всеми техническими регламентами», – подчеркнул Гарибян.