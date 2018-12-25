РИАМО - 25 дек. В Сергиево-Посадском районе Подмосковья 53-летняя женщина заявила о том, что ее 28-летний сын похитил у нее сумку с документами и крупной суммой денег, подозреваемого ищут, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Двадцать четвертого декабря в 09:30 в дежурную часть ОП обратилась гражданка 1965 года рождения с заявлением о том, что 23 декабря в 22:56 в Сергиево-Посадском районе (город Хотьково, улица Октябрьская) из дома, путем свободного доступа, ее сын – гражданин 1990 года рождения – похитил у нее сумку с принадлежащими ей документами и денежными средствами», –сообщил собеседник агентства.

Сумма ущерба составила свыше 1,3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемого разыскивают.