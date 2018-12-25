РИАМО - 25 дек. На новых участках платных трасс М-4 «Дон» и М-11 Москва – Санкт-Петербург могут повысить лимит скорости до 130 километров в час в целях улучшения пропускной способности дорог и снижения аварийности, пишет во вторник газета «Известия».
«Госкомпания «Автодор», которая управляет платными дорогами, готовит увеличение скорости до 130 километров в час на двух новых участках трассы М-4 «Дон» и на некоторых участках М-11 Москва– Санкт-Петербург», - отмечается в материале.
Сейчас разгоняться до 130 километров в час разрешено на четырех участках М-4 и одном — М-11. Режим до 110 километров в час, по данным госкомпании, установлен на пяти участках М-4 и одном М-3 «Украина».
Увеличение максимальной разрешенной скорости до 130 километров в час снижает аварийность на трассах, полагают в «Автодоре».
«После повышения скорости на пилотных участках в 2013 году количество ДТП со смертельным исходом на них значительно уменьшилось», — отметили в компании.
Кроме того, риск аварий существенно снижается, если на трассе нет пересечений с другими дорогами на одном уровне, угрозы появления машины на встречной полосе, светофоров и пешеходных переходов, дорога имеет малые перепады по высоте и большие радиусы изгибов, объяснили в «Автодоре».
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что изменение скоростного режима на отдельных участках федеральных трасс не позволит увеличить пропускную способность дорог.
Оптимальный вариант, по мнению Шкуматова, это закрепление единого скоростного режима на всей протяженности дороги, например, 90 километров в час.
Лимит скорости имеет смысл увеличивать, если это позволяют дорожные условия и требования безопасности, убежден замруководителя Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов.
«Сейчас в некоторых случаях он установлен не всегда объективно: например, на участке трассы Москва – Санкт-Петербург в Тверской области скорость ограничена 90 километрами в час, хотя он соответствует всем параметрам», — отметил он.
По правилам дорожного движения, мотоциклам, легковым автомобилям и грузовикам массой до 3,5 тонн на загородных дорогах разрешено разгоняться до 90 километров в час, а на автомагистралях — до 110 километров в час.
Штраф за превышение скорости на 10 км/ч могут вернуть в России>>
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии