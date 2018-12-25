РИАМО - 25 дек. На новых участках платных трасс М-4 «Дон» и М-11 Москва – Санкт-Петербург могут повысить лимит скорости до 130 километров в час в целях улучшения пропускной способности дорог и снижения аварийности, пишет во вторник газета «Известия».

«Госкомпания «Автодор», которая управляет платными дорогами, готовит увеличение скорости до 130 километров в час на двух новых участках трассы М-4 «Дон» и на некоторых участках М-11 Москва– Санкт-Петербург», - отмечается в материале.

Сейчас разгоняться до 130 километров в час разрешено на четырех участках М-4 и одном — М-11. Режим до 110 километров в час, по данным госкомпании, установлен на пяти участках М-4 и одном М-3 «Украина».

Увеличение максимальной разрешенной скорости до 130 километров в час снижает аварийность на трассах, полагают в «Автодоре».

«После повышения скорости на пилотных участках в 2013 году количество ДТП со смертельным исходом на них значительно уменьшилось», — отметили в компании.

Кроме того, риск аварий существенно снижается, если на трассе нет пересечений с другими дорогами на одном уровне, угрозы появления машины на встречной полосе, светофоров и пешеходных переходов, дорога имеет малые перепады по высоте и большие радиусы изгибов, объяснили в «Автодоре».

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что изменение скоростного режима на отдельных участках федеральных трасс не позволит увеличить пропускную способность дорог.

«Основная проблема федеральных трасс — «рваный» скоростной режим, частые его изменения на разных участках. Необходимость постоянно подстраиваться выматывает водителя, что в результате сказывается на безопасности дорожного движения: водитель, например, может не заметить пешехода», — пояснил автоэксперт.

Оптимальный вариант, по мнению Шкуматова, это закрепление единого скоростного режима на всей протяженности дороги, например, 90 километров в час.

Лимит скорости имеет смысл увеличивать, если это позволяют дорожные условия и требования безопасности, убежден замруководителя Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов.

«Сейчас в некоторых случаях он установлен не всегда объективно: например, на участке трассы Москва – Санкт-Петербург в Тверской области скорость ограничена 90 километрами в час, хотя он соответствует всем параметрам», — отметил он.

По правилам дорожного движения, мотоциклам, легковым автомобилям и грузовикам массой до 3,5 тонн на загородных дорогах разрешено разгоняться до 90 километров в час, а на автомагистралях — до 110 километров в час.

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