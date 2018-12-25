РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 дек. Полицейские подмосковного Подольска задержали женщину, подозреваемую в нанесении ножевого ранения своему супругу в ходе ссоры, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

В Подольске 24 декабря в 03:15 из квартиры на Московском проезде бригада скорой помощи госпитализировала гражданина 1985 года рождения с проникающим ножевым ранением грудной клетки.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление была установлена и доставлена в отделение полиции жена пострадавшего», – сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что женщина совершила преступление в ходе внезапно возникшей ссоры. Подозреваемую задержали, 24 декабря в отношении нее возбудили уголовное дело.