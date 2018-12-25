РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 дек. В подмосковном Подольске сотрудники «Водоканала» устранили прорыв трубы, в результате которого перекресток улиц Дзержинского и Барамзиной затопило водой, сообщила «РИАМО в Подольске» диспетчер управляющей компании «МУЖРП №1».

По словам одного из жителей Подольска, 24 декабря поздно вечером произошел прорыв трубы, в результате чего вода залила перекресток улиц Дзержинского и Барамзиной.

«Вчера ночью проводились соответствующие работы, и на сегодняшний момент авария «Водоканалом» уже полностью устранена», – сказала диспетчер.

Она добавила, что из-за разлившейся холодной воды на перекрестке данных улиц может образоваться гололед.

«Я передам соответствующим сотрудникам, чтобы сегодня (25 декабря – ред.) данную часть дороги обработали», – пояснила диспетчер.