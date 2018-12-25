РИАМО - 25 дек. По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, Росстат плохо рассчитывает показатель реальных доходов населения, работу ведомства необходимо усовершенствовать, сообщает во вторник РИА Новости.

«Что касается расчета реальных доходов населения, которые считает Росстат, большие очень претензии, надо менять», – сказал Силуанов.

Он отметил, что только сам Росстат знает, по какой технологии считаются реальные доходы населения. При этом, по его мнению, служба в своих расчетах могла бы использовать источники, которые есть у Федеральной налоговой службы. К примеру, у ФНС есть вся информация о розничных продажах.

Силуанов назвал «ужасным» качество счета реальных доходов населения Росстатом. Он добавил, что в службе пользуются устаревшими технологиями и инструментами, до сих пор показатели считаются вручную, а данные о стоимости продуктов из потребительской корзины сотрудники Росстата собирают при помощи фотографий ценников в магазинах.

Служба нуждается в реформах и обновлении команды, считает министр.

«Сейчас совершенно другие требования к Росстату, потому что реализуем нацпроекты, другая отчетность», – заключил Силуанов.

Президент РФ Владимир Путин также считает, что систему госстатистики нужно усовершенствовать.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова из Минэкономразвития вместо покинувшего эту должность Александра Суринова.