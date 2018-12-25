РИАМО - 25 дек. Во вторник водителям в столице следует отказаться от поездок на личных автомобилях, чтобы не мешать коммунальным службам чистить дороги от снега, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«Коммунальные службы города делают все возможное, расчищая дороги от снега. Чтобы они сделали это как можно скорее, оставьте сегодня автомобиль дома и в течение дня тоже пользуйтесь городским транспортом», - говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков сообщил, что за прошедшие сутки в Москве выпало более восьми миллиметров осадков, что составляет 14% от нормы для декабря. Высота сугробов в городе составляет 24 сантиметра. По данным синоптика, снег в столице будет идти практически все ближайшие дни.

По оценке «Яндекс.Пробок», загруженность столичных дорог на данный момент составляет шесть баллов из десяти, движение в городе затруднено.