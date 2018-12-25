РИАМО - 25 дек. В подмосковном Волоколамске мужчина и женщина скончались, выпив жидкость для автомобильного омывателя, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Мужчина и женщина обнаружены мертвыми в бараке в Волоколамске. Была изъята жидкость, которую они употребляли. Назначена экспертиза», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту происшествия проводится проверка.

Как отмечает ряд СМИ, причиной смерти людей могла стать выпитая ими жидкость для автомобильного омывателя.