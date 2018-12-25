РИАМО - 25 дек. За прошедшие сутки в Москве выпало более восьми миллиметров осадков, что составляет 14% от нормы для декабря, высота сугробов составляет 24 сантиметра, сообщил РИАМО во вторник ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«За прошедший день выпало чуть более четырех миллиметров осадков, за ночь примерно столько же, всего же получается около восьми миллиметров. Это 14% от месячной нормы осадков. Высота сугробов у нас осталась такая же - 24 сантиметра, но сейчас снег уплотнился. Норма высоты снежного покрова для этого времени года - 17 сантиметров», - сказал Цыганков.

Он добавил, что в ближайшие дни снег в Москве не прекратится.

«Над Москвой стоит небольшая зона осадков. Снег будет идти сегодня весь день. Над нами крутится атмосферный фронт. Снег будет практически все ближайшие дни», - отметил синоптик.