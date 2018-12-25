РИАМО - 25 дек. На основных дорогах столицы во вторник утром образовались многокилометровые пробки, они уже достигли семи баллов из десяти максимальных, в частности, загружены кольцевые магистрали и центр города, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Так, большие заторы наблюдаются на внешней стороне севера МКАД, на внутренней стороне северо-запада автодороги, на внутренней и внешней сторонах на юге магистрали, на внутренней стороне на западе, а также на внешней стороне на северо-западе. Плотное движение зафиксировано частично на Третьем транспортном и на Садовом кольцах, а также на улицах в центре столицы. К примеру, стоят Москворецкая и Кремлевская набережные, улицы Знаменка и Новый Арбат.

По прогнозу сервиса, ситуация улучшится к 11:00, пробки к этому часу оцениваются в шесть баллов, вновь до семи они возрастут после 13:00.

Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, в начале дня возможен слабый снег, температура воздуха опустится до минус 12 градусов.

Каждый год примерно в середине декабря в столице начинаются предновогодние пробки. В этом году заторы на дорогах, связанные с подготовкой к новогодним праздникам, начались с 17 декабря. На столичные дороги выезжает порядка 3,7 миллиона автомобилей.

Специалисты прогнозируют, что основной пик загруженности дорог придется на 24-28 декабря, но к 31 числу трафик движения пойдет на спад.