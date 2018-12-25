РИАМО - 25 дек. Аэропорты Московского авиаузла «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково», а также «Жуковский» работают в штатном режиме после снегопада, сообщили РИАМО во вторник представители воздушных гаваней.

«Видимость в районе достаточная для своевременного прилета и вылета рейсов - свыше 5 тысяч метров. Отмен и задержек рейсов по погодным условиям нет», - сказал сотрудник пресс-службы аэропорта «Домодедово».

Он отметил, что для обеспечения безопасности полетов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку. В связи с этим возможны незначительные технические задержки.

«Аэропорт работает в штатном режиме», - отметил в свою очередь представитель пресс-службы аэропорта «Шереметьево».

Кроме того, сотрудник справочной службы аэропорта «Внуково» подтвердил также, что аэропорт работает в обычном режиме.

«В настоящий момент взлет и посадка в аэропорту осуществляется в штатном режиме», - добавил сотрудник пресс-службы аэропорта «Жуковский».

Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, в начале дня возможен слабый снег, температура воздуха опустится до минус 12 градусов.